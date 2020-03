Oroscopo Gemelli 23 marzo 2020. Caterina Galloni: la stabilità

Oroscopo del 23marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): la stabilità.

Saturno sbarca in Acquario – fino al 1° luglio e successivamente da dicembre fino a marzo 2023 – e finalmente vi sentirete più sicuri, nel lavoro troverete la stabilità.

Ma il pianeta non è generoso come Giove e qualsiasi cosa va guadagnata con fatica: non è escluso che vi diano maggiori responsabilità e non avrete tempo per voi il che potrebbe inciderete sulle relazioni con le persone care.

La consapevolezza delle vostre capacità darà agli altri un’immagine più responsabile, seria e determinata. Guarderete al futuro in modo più realistico e pratico.

Amore: in coppia, oggi siete intenzionati a combattere la routine e la noia. E saprete come movimentare – piacevolmente – la relazione. Soli: conquisterete la persona che vi attrae, anche se al momento non si tratta ancora d’amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com