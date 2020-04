Oroscopo Gemelli 24 aprile 2020. Caterina Galloni: poco apprezzati

Oroscopo del 24 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): poco apprezzati.

Mercurio è in buon aspetto con il vostro segno ma visto che fino a domenica forma una dissonanza con Plutone è possibile che da una o due persone con cui parlerete non vi sentirete apprezzati, considerati.

Probabile chiederete qualcosa e la rifiuteranno senza dare uno straccio di motivazione: vi troverete di fronte a un muro.

Oppure, lavoro o vita privata, affari di cuore compresi, potreste essere voi a dire qualcosa e l’altro/a si offenderà.

Ma il malumore non avrà nulla a che fare con voi, potrebbe essere collegato a problemi personali.

L’oroscopo 2020 dei GEMELLI: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

La splendida notizia dell’anno: per quattro lunghi mesi, dal 3 aprile al 7 agosto, Venere sosterà nel vostro segno.

Rappresenta un invito a volervi più bene, a entrare in contatto con tutto ciò che regala bellezza, piacere e valore alla vostra vita.

Come sempre la vostra ben nota curiosità sarà insaziabile e nel 2020 non mancheranno interessanti opportunità da esplorare sia a livello personale che professionale.

Ma è importante che manteniate un sano equilibrio tra lavoro, divertimento e relax.

L’importante è che non disperdiate inutilmente le preziose energie e ciò potrebbe voler dire mollare alcuni progetti, cambiare alcuni piani o dire “no” a tutto quello che rappresenta una perdita di tempo così da dare la priorità alla salute, al benessere.

Tra fine marzo e primi di luglio, Saturno sosterà in Acquario e per il vostro segno sarà una manna dal cielo astrale: avrete la possibilità di consolidare, stabilizzare, costruire in ogni settore della vostra vita!

E quando a dicembre, formerà una congiunzione con Giove, volerete in alto, più di quanto possiate immaginare.

Lavoro: sarete molto motivati e penserete a un cambiamento, a sperimentare qualcosa di nuovo e stimolante.

E alla fine del 2020, sempre che lo desideriate, vi troverete in un ambiente diverso!

Se svolgete un’attività in proprio, concretizzerete progetti innovativi e redditizi. Impegno, ambizione la faranno da padroni e nulla potrà fermare il vostro progresso e sarete, tutti, molto soddisfatti.

Denaro: qualche piccola difficoltà finanziaria potrebbe esserci ma troverete la soluzione giusta.

L’importante è non contrarre troppi debiti o contare a occhi chiusi sul supporto degli altri (leggi prestiti).

In questo settore è richiesta la massima saggezza, stringere all’occorrenza la cinghia, tanto più che a fine anno con il positivo transito di Giove in Acquario tornerete a respirare, miglioreranno le entrate.

Amore: il lungo anello di sosta di Venere nel vostro segno inciderà positivamente sugli affari di cuore.

In coppia è probabile che tra la primavera e l’estate prendiate decisioni importanti (il matrimonio, la convivenza, un figlio) e, in alcuni casi, troviate la soluzione a una problematica coniugale, grazie all’amore, a una rinnovata comprensione.

Soli, il 2020 è un anno a forma di cuore!

Avrete voglia di uscire dal guscio, di allargare la cerchia delle conoscenze e l’estate sarà il momento top per gli incontri d’amore, la solitudine sarà solo un ricordo, troverete la persona giusta per voi.

Il futuro, per tutti, vi sembrerà pieno di speranza.

Salute: come detto, dovrete trovare un equilibrio tra lavoro e relax: in caso contrario, vi ritroverete stressati, mentalmente esauriti perché dormirete poco.

Andateci piano, non esagerate con le ore lavorative, ad assumervi responsabilità che non vi competono e quando possibile, oltre che riposare, praticate sport, esercizio fisico: avrà il potere di mantenervi giovani e in salute!