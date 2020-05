Oroscopo Gemelli 24 maggio 2020. Caterina Galloni: un’illusione

Oroscopo del 24 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): un’illusione.

Non importa quanto vogliate far colpo su una persona che conta o ottenere quel lavoro da sogno. E’ meglio che non vi facciate troppe illusioni.

In questo momento potrebbe non essere possibile ma voi rischiate di credere in qualcosa che non esiste. Siate più razionali e lungimiranti.

Amore: in coppia, forti sentimenti reciproci. Soli: un flirt dolcissimo e inatteso vi regala splendide emozioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com