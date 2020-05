Oroscopo Gemelli 30 maggio 2020. Caterina Galloni: una discussione

Oroscopo del 30 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): evitare discussioni.

L’atmosfera è elettrica e, per oggi, la cosa migliore è stare per conto vostro. Il rischio è che scateniate discussioni con chi vi circonda.

Se in famiglia ci sono dei problemi oggi potrebbero ingigantirsi. Per cui controllate le reazioni. Non trasformatevi nel vostro peggior nemico.

Amore: in coppia, la complicità rilancia l’eros. Soli: incontro con una persona poco disponibile. Prendete tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com