Oroscopo Gemelli 31 maggio 2020. Caterina Galloni: l’indifferenza

Oroscopo del 31 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): l’indifferenza.

Mettete in conto qualche discussione. Potrete tuttavia evitarle se non reagirete alle provocazione. Non sarà facile. Ci sarà chi lo farà.

E avrete difficoltà a rimanere indifferenti. Anche se non direte una parola, le vostre espressioni la diranno lunga. Siete un libro aperto.

Amore: in coppia, evitate di far ingelosire il partner. Soli: fascino, autostima vi permettono di conquistare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com