Oroscopo Gemelli 5 giugno 2020. Caterina Galloni: pronti a cambiare

Oroscopo del 5 giugno 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): pronti a cambiare.

E’ un momento di tensione, frustrante, ma questo stato d’animo vi motiverà a cambiare alcune cose nelle relazioni di lavoro o della vita personale.

Anche se forse significherà avere discussioni e negoziare. E se una relazione non va più, seppure con dispiacere, sarete pronti a mollare.

Amore: in coppia, circola un po’ di agitazione. Soli: tempo per l’amore oggi non ce n’è, pensate al lavoro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com