Oroscopo Gemelli 6 maggio 2020. Caterina Galloni: affrontare un problema

Oroscopo del 6 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): affrontare un problema.

Potreste ignorare un problema, fingere che non esista, ma ciò non farà che peggiorare le cose. Più passa il tempo e più farete come gli struzzi.

Metterete la testa nella sabbia. Affrontate la questione, non eludetela. Soprattutto se è importante. Dovete fare ordine nella vostra vita.

Amore: in coppia, non dovete offendervi per piccole critiche. Soli: occhio alle grandi illusioni. Vigilate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com