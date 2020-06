Oroscopo Gemelli 7 giugno 2020. Caterina Galloni: bisogno di riflettere

Oroscopo del 7 giugno 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): bisogno di riflettere.

Ipersensibili, oggi proverete il bisogno di riflettere e ricaricare le batterie. E’ un momento di cambiamento e, forse, vi sentite incerti.

Vi sarà d’aiuto praticare yoga, meditazione, qualsiasi cosa sia di supporto e vi faccia sentire in pace con voi stessi e gli altri.

Amore: in coppia, circola instabilità. Soli: per oggi, chiudete la porta a agli incontri e alle nuove conoscenze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com