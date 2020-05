Oroscopo Gemelli 7 maggio 2020. Caterina Galloni: abitudini malsane

Oroscopo del 7 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): abitudini malsane.

E’ il momento migliore per mollare le abitudini malsane e adottarne altre che migliorano la vostra vita. Tra oggi e domani vi sarà molto chiaro.

Toccherete con mano che l’eccessiva indulgenza non vi regala più piacere. Ma è una giornata in cui forse avrete più lavoro e non potrete rimandare.

Amore: in coppia, piccole dispute legate al denaro. Soli: flirt piccante e inatteso con una persona affascinante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com