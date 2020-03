Oroscopo Gemelli 7 marzo 2020. Caterina Galloni: sognare in grande

Oroscopo del 7 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): sognare in grande.

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione e vi aiuta a equilibrare gli interessi con i doveri e le responsabilità. Il punto è che oggi e domani la tendenza sarà quella di sognare in grande, puntare ad altissimi obbiettivi e ideali: occhio a concentrarvi sulle questioni che avete in piedi poiché rischiate di trascurare dei dettagli importanti.

Amore: in coppia, pensate di essere perfetti come partner, non vi mettete in discussione nemmeno per un attimo. Soli: il discorso di cui sopra vale anche per voi: avete la certezza di essere i numeri uno e, di conseguenza, siete selettivi al maassimo. Sicuri che in questo modo incontriate l’altra metà del cielo?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com