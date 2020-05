Oroscopo Gemelli 9 maggio 2020. Caterina Galloni: una discussione

Oroscopo del 9 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): una discussione.

Intuito al top ma forse non lo seguirete. Vi dirà cose che non collimano con i vostri desideri. E quando non volete ascoltare è inutile insistere.

Mercurio e Marte sono in dissonanza: una discussione con un figlio o a causa di un figlio rischia di obbligarvi a prendere misure drastiche.

Amore: in coppia, c’è reciproca fiducia. E’ la forza della relazione. Soli: l’affetto delle amicizie vi appaga.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com