Oroscopo Gemelli 9 marzo 2020. Caterina Galloni: instabilità nel lavoro

Oroscopo del 9 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): instabilità nel lavoro.

Il Sole e Nettuno congiunti in Pesci potrebbero scatenare la sensazione di non poter controllare niente o che la vostra vita non stia andando nella direzione voluta. Probabile che lo stato d’animo riguarda il lavoro in cui da un po’ di tempo circola instabilità.

Alcuni Gemelli, in particolare, sembra che svolgano più “lavoretti” ma nulla che faccia progredire o guadagnare in modo consistente. Amore: in coppia, gli alti e bassi d’umore non giovano alla relazione e in più avete dubbi sulla sincerità del partner. Soli: vi sentite belli, unici, i più intelligenti e con questa sicurezza di certo conquisterete chi vi attrae.

