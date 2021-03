Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario, oroscopo per tutti i segni 27 marzo 2021: oroscopo 27 marzo per tutti i segni

Oroscopo di domani 27 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un imbroglio con il boss



Oroscopo Gemelli domani 27 marzo: umore

I pianeti annunciano cambiamenti nel lavoro che potrebbero richiedere una conversazione importante. Ad esempio parlare e chiedere ciò che vorreste ottenere: ad esempio, un aumento, una promozione, un riconoscimento.

Tuttavia non è escluso che i passaggi odierni scatenino un imbroglio con il boss: potrebbe mentire o essere voi a raccontare delle bugie per eludere alcuni obblighi. Nel primo caso, ribellatevi nei confronti di chi tenta di mettervi i piedi in testa, nel secondo sappiate che in seguito vi sentireste in colpa.

Oroscopo Gemelli di domani 27 marzo: amore

In coppia: potreste avere qualche preoccupazione ed essere distratti. Per non creare malintesi parlatene con il partner.

Soli: la voglia sarebbe quella di stare per conto vostro ma sarebbe un errore evitare contatti: potrebbe nascondersi la persona giusta.

Oroscopo di domani 27 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): se potete, delegate

Oroscopo Bilancia di domani 27 marzo: umore

Se vi siete destreggiati tra mille impegni e avvertite pressione, vi sembra troppo… fermatevi. Cercate di capire se potete delegare così da semplificare l’elenco delle cose da fare. Non potete spremervi come limoni continuamente per cui i pianeti oggi rappresentano un invito a prendervela comoda.

Prendere cura di se stessi è importante anzi, una priorità. Oltretutto, l’opposizione Luna-Nettuno aggiunge un pizzico di irrealtà alla giornata, dunque è meglio evitare impegni che richiedono totale razionalità.

Oroscopo Bilancia di domani 27 marzo: amore

In coppia: i transiti sono favorevoli all’amore e al buonumore. L’intesa con il partner è totale.

Soli: se avete fatto un incontro e sentite che potrebbe diventare importante, non sbagliate. La storia andrà avanti anche nel futuro.

Oroscopo domani 27 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concludere una negoziazione

Oroscopo Acquario di domani 27 marzo: umore

Potreste, fino a mercoledì della settimana prossima, essere alle prese con una negoziazione. Tuttavia, nell’impeto dell’entusiasmo rischiare di chiedere troppo. Se volete concludere l’affare, che si tratti di una vendita o di un acquisto, cercate di proporre una somma ragionevole.

Con i pianeti in Ariete la vostra tendenza è quella di esagerare e voler imporre a tutti i costi il vostro punto di vista, ciò che desiderate. Ma dovete tener conto anche degli interessi di chi avete di fronte – che difende – e che non hanno nulla a che vedere con i vostri.

Oroscopo Acquario di domani 27 marzo: amore

In coppia: un po’ nervosi, agitati… oggi per il partner è difficile seguirvi. Calma e cambiate atteggiamento.

Soli: impazienti, permalosi e non è il massimo per un appuntamento romantico o una conquista.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: risolvere un conflitto

TORO: occhio ai malintesi

CANCRO: un approccio sensibile

LEONE: idealizzare una persona

VERGINE: evitate di illudervi

SCORPIONE: dubitare di voi stessi

SAGITTARIO: piedi per terra

CAPRICORNO: placare la mente

PESCI: farvi in quattro per gli altri