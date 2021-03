Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario, oroscopo per tutti i segni 28 marzo 2021: oroscopo 28 marzo per tutti i segni

Oroscopo di domani 28 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un futuro luminoso



Oroscopo Gemelli domani 28 marzo: umore

Con la Luna Piena in Bilancia potrebbe essere difficile nascondere le vostre emozioni, il che può portare a battibecchi su questioni imbarazzanti. Facendo appello al vostro senso dell’umorismo, sdrammatizzando, tutto si snoderà al meglio.

Il transito per voi è positivo a livello psicofisico, vi rende dinamici e il fatto di avere dei progetti vi metterà in grado di eliminare l’eventuale malinconia, forse dovuta anche alle restrizioni, frequentare liberamente e di persona gli amici. Guardate al futuro, giustamente, e i pianeti annunciano che sarà luminoso.

Oroscopo Gemelli di domani 28 marzo: amore

In coppia: circola un po’ di nervosismo e agitazione ma con qualche battuta, come detto sopra, riporterà la serenità.

Soli: se una persona vi attrae, lanciatevi pure nella conquista ma evitate di essere pressanti.

Oroscopo di domani 28 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): aperti e generosi

Oroscopo Bilancia di domani 28 marzo: umore

Il Plenilunio nel vostro segno potrebbe scatenare una serie di emozioni che avranno inevitabilmente un impatto su alcune delle vostre relazioni più strette. Se siete ansiosi, potreste scattare come molle anche per cose di poco conto.

Calma, cercate di canalizzare le energie del transito facendo una lunga passeggiata o un bagno rilassante. Il lato positivo di questa fase lunare è che siete sotto i riflettori, aperti e generosi e chi vi circonda è attratto da voi, in molti richiedono la vostra presenza.

Oroscopo Bilancia di domani 28 marzo: amore

In coppia: il partner potrebbe prendere una decisione senza consultarvi. Vi arrabbierete, vi chiederà scusa ma un po’ gliela farete pagare.

Soli: evitate conversazioni conflittuali con la persona che vi piace. In seguito potreste mordervi le mani.

Oroscopo domani 28 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): notizie molto incoraggianti

Oroscopo Acquario di domani 28 marzo: umore

Il Plenilunio in Bilancia è positivo, vi dota di belle energie, vi rende dinamici e nei prossimi giorni noterete una velocizzazione nei progetti, negli affari, arriveranno notizie molto incoraggianti. Avrete la piacevole sensazione che potrete fare grandi cose, raggiungere un obbiettivo importante ma stavolta senza correre rischi.

Sul piano delle relazioni, potreste averne abbastanza di persone superficiali, di legami in cui non c’è uno scambio equilibrato dare/avere e decidere di chiudere. E in questi giorni avrete la possibilità di stringere relazioni con persone più in sintonia con voi.

Oroscopo Acquario di domani 28 marzo: amore

In coppia: i sentimenti sono presenti ma oggi avreste bisogno di vivere qualcosa di diverso, sentirvi più leggeri.

Soli: simpatici, attraenti, la Luna Piena promette incontri divertenti e passionali. Nella vita affettiva c’è aria di cambiamento.

