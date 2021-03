Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario, oroscopo per tutti i segni 29 marzo 2021: oroscopo 29 marzo per tutti i segni

Oroscopo di domani 29 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): difficoltà a concentrarvi



Oroscopo Gemelli domani 29 marzo: umore

Mentalmente siete sempre molto attivi ma oggi potrebbe essere difficile concentrarvi. Sarete più inclini a godere del tempo libero che impegnare l’attenzione sul lavoro. Mercurio e Nettuno congiunti in Pesci, abbassano il livello di energie e voi avere pensieri confusi, fantasticare.

Occhio a vedere solo il lato positivo di una persona o credere a ciò che vi dice poiché potrebbe trattarsi di un bidone. Non è escluso, inoltre, che in questi giorni scopriate che un familiare, un amico o un collega vi racconta delle menzogne.

Oroscopo Gemelli di domani 29 marzo: amore

In coppia: c’è buona intesa, anzi totale, il partner vi capisce al volo, la relazione è all’insegna della passione.

Soli: saprete conquistare il cuore di una persona con qualche battuta, serietà e determinazione.

Oroscopo di domani 29 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): occhio alle spese

Oroscopo Bilancia di domani 29 marzo: umore

Potrebbe emergere qualcosa che spiana la strada a una riconciliazione oppure avrete la possibilità di porre fine a un problema una volta per tutte. Se avete voglia di dare a una persona una seconda possibilità, una conversazione può portare a una comprensione più profonda.

Oppure potreste decidere di accettare il fatto che non andiate d’accordo. Occhio, infine, al settore finanze: oggi potreste essere tentati di metter mano al portafoglio e spendere troppo. Prima di lanciarvi negli acquisti cercate di riflettere.

Oroscopo Bilancia di domani 29 marzo: amore

In coppia: splendida giornata, con il partner c’è buonumore, armonia: è l’atmosfera che piace a voi.

Soli: fascino al top, siete irresistibili: Cupido è pronto a scoccare la freccia. In programma c’è un incontro.

Oroscopo domani 29 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): esaminare le finanze

Oroscopo Acquario di domani 29 marzo: umore

In questo momento è probabile che pensiate di dare il via a un cambiamento, il che lascia pensare che la situazione in cui vi trovate, lavoro o vita personale, non vi piaccia affatto. Tuttavia, prima di scrivere un nuovo capitolo forse dovreste capire le ragioni della vostra insoddisfazione, dell’insofferenza o delusione. Volete dirigervi verso una nuova destinazione per scappare da qualcosa o da qualcuno?

Al contempo, oggi avete la possibilità di esaminare dov’è che spendete i soldi, piccole cifre che alla fine del mese si accumulano e gravano sul budget. Dare un’occhiata alle uscite potrebbe farvi individuare dov’è che potreste risparmiare e avere dunque, più sotto controllo la situazione.

Oroscopo Acquario di domani 29 marzo: amore

In coppia: dedicherete più tempo al partner, avete capito che vi ama sopra ogni altra cosa al mondo.

Soli: determinati a porre fine alla solitudine e conquistare un cuore. Un’operazione che vi riuscirà perfettamente.

