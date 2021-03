Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario e tutti i segni 26 marzo 2021: oroscopo 26 marzo per tutti i segni

Oroscopo di domani 26 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): contare sugli amici



Oroscopo Gemelli domani 26 marzo: umore

Il transito della Luna in Vergine vi rende un po’ nervosi, permalosi, forse perché siete sul punto di prendere una decisione e la cosa scatena agitazione, probabilmente non vorreste. Fortunatamente potete contare sempre sul supporto degli amici: saranno pronti ad ascoltare.

Tenete presente, inoltre, che i prossimi giorni potrebbero essere eccellenti per raggiungere degli accordi, anche quelli che potrebbero richiedere una discussione. La congiunzione Sole-Venere in Ariete, facilita la strada da percorrere e le cose si concluderanno con soddisfazione da parte di tutti.

Oroscopo Gemelli di domani 26 marzo: amore

In coppia: chiusi a riccio, quasi inaccessibili. Rilassatevi ed evitate, riguardo alla relazione, di vedere problemi inesistenti.

Soli: e se osaste esprimere ciò che provate alla persona che vi attrae. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo di domani 26 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dietro le quinte

Oroscopo Bilancia di domani 26 marzo: umore

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno, è una giornata in cui dare la priorità al relax, ricaricare le batterie, rigenerare le energie. Ma voi stessi proverete, nei prossimi due o tre giorni, il bisogno di mettervi temporaneamente dietro le quinte. Sfruttate questo momento di calma per esaminare da vicino ambizioni, aspirazione, obbiettivi e ciò che avete realizzato.

Distinguerete chiaramente tutti gli elementi da prendere in considerazione. La creazione di una strategia e di una pianificazione strutturata sarà il passo successivo verso il successo.

Oroscopo Bilancia di domani 26 marzo: amore

In coppia: l’intesa è totale, con il partner la voglia è quella di fare mille cose insieme. E quanta passione!

Soli: giornata favolosa per un primo appuntamento e un’opportunità per conoscere meglio l’altro/a. Scoprirete di avere parecchie cose in comune.

Oroscopo domani 26 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): no alle decisioni impulsive

Oroscopo Acquario di domani 26 marzo: umore

Una proposta di lavoro o d’affari, vi spingerà a capire se da un punto di vista finanziario vi convenga o meno, forse vi sembrerà che il gioco non valga la candela, il guadagno inferiore alle vostre aspettative e sarete insoddisfatti.

Se siete nella posizione di poter negoziare, fate pure perché toccherete i tasti giusti ma in caso contrario cercate di essere flessibili, evitate di essere troppo esigenti. Riflettete con attenzione e sincerità sulla vostra attuale situazione e non prendete decisioni impulsive.

Oroscopo Acquario di domani 26 marzo: amore

In coppia: aspirate a un rinnovamento della relazione e farete di tutto per trasformarlo in realtà. Non ultimo, attraverso dei progetti a due.

Soli: avete voglia di flirtare, stringere nuove conoscenze e oggi, anche online, vi divertirete come adolescenti.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: sfruttare il talento

TORO: no all’impazienza

CANCRO: verso nuove esperienze

LEONE: riorganizzare il budget

VERGINE: pesare le parole

SCORPIONE: chiedere una mano

SAGITTARIO: tensioni con il boss

CAPRICORNO: abbattere le barriere

PESCI: un collega vi stressa