Oroscopo Gemelli del 1 febbraio 2018

Oroscopo del 1 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

senso dell’umorismo al top…

A salvarvi in corner, in qualsiasi situazione, oggi sarà il senso dell’umorismo. Avrete il dono di notare il piccolo lato comico che nessun altro è in grado di vedere e che, spesso, è la vostra principale qualità: poiché governato da Mercurio, siete il segno più osservatore dello zodiaco. Il pianeta vi rende curiosi di tutto, a volte di dettagli che gli non vedono ma sono proprio quelli che voi evidenziate, facendo ridere tutti…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]