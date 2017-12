Oroscopo Gemelli del 1 gennaio 2018

Oroscopo del 1 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

ripartire da zero…

Buon Anno, Gemelli! E’ una giornata positiva, segna un momento in cui avete la consapevolezza della necessità di prendervi più cura di voi stessi, vi consente di mettere a fuoco quali spese sono inutili o al di sopra delle vostre possibilità e porre rimedio. E l’aspetto Sole-Nettuno, anche nei prossimi giorni, accentuerà l’intuito: seguitelo perché vi aiuterà fare passi avanti nella carriera o studiare nuove strategie per raggiungere il successo. Avete voglia di ripartire da zero!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]