Oroscopo Gemelli del 1 giugno 2018

Oroscopo del 1 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

parlare francamente ma…

Luna e Venere in dissonanza e potrebbe esserci una leggera e passeggera piccola delusione. Nulla di grave, sia chiaro. Forse state aspettando una somma di denaro che invece ritarda… Più in generale, il buon aspetto tra Mercurio e Marte vi rende baldanzosi: oggi non vi farete scrupoli a parlare francamente, dire cose che dovreste tenere per voi.

