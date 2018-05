Oroscopo Gemelli del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

una spiegazione…

Se possibile, prendete l’iniziativa per ottenere una spiegazione da una persona che sembra avercela con voi e che potrebbe nuocervi. Non lasciate che agisca, reagite voi per primi! Potreste pensare che le cose si sistemeranno da sole ma non è così: si risolveranno soltanto prendendo il toro per le corna, ossia affrontando la persona in questione.

