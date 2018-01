Oroscopo Gemelli del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

più spiritosi e…

Mercurio sbarca in Capricorno ma, in questi giorni, sarà cupo per cui sarete più spiritosi che mai così da animare un po’ le giornate. Un senso dell’umorismo “in nero”, è evidente, ma utile comunque a distendere l’atmosfera. E in questo periodo potreste parlare spesso di denaro ma una conversazione non offrirà le risposte che cercate oppure arriverà nel tempo. Nati intorno al 4 giugno: una dipendenza non può che nuocervi.

