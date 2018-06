Oroscopo Gemelli del 11 giugno 2018

Oroscopo del 11 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un rinnovamento…

Settimana in cui la Luna Nuova si compirà nel vostro segno, il che segnala un rinnovamento, la vita sta evolvendo e il processo andrà ancora avanti seppure solo interiormente: è qui che ci saranno dei cambiamenti. Non li percepirete immediatamente ma ciò che proverete, l’istinto rispetto agli altri, ciò in cui credete, avrà un’evoluzione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com