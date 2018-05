Oroscopo Gemelli del 11 maggio 2018

Oroscopo del 11 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

gli assi nella manica…

Pronti a difendere una causa o un’idea e per convincere utilizzerete il senso dell’umorismo, la parlantina sciolta. Se si tratta di qualcosa che riguarda il lavoro, in ogni caso cercate di evitare l’adulazione poiché si ritorcerebbe contro di voi ma dei buoni argomenti uniti a qualche battuta sono invece i vosti assi nella manica. Terza decade: in vista una proposta per un nuovo lavoro e il compenso potrebbe essere interessante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com