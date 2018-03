Oroscopo Gemelli del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

meglio tacere…

Per una volta, tacere non sarà un male… Nell’aria c’è un progetto personale o lavorativo ma non riguarda soltanto voi e, per questo, vi sarà richiesta un po’ di discrezione. Rivelarlo potrebbe essere prematuro e voi invece avrete tanta voglia di sbandierarlo ai quattro venti! Per cui, sarà più forte di voi, non parlerete apertamente ma comunque lo lascerete intendere tra le righe.

