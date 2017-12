Oroscopo Gemelli del 12 dicembre 2017

Oroscopo del 12 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

potete delegare ma…

Dovete far fronte ad alcuni obblighi e sembra che gli altri siano disposti a dare una mano. Il che va bene per questioni minori, in questo caso potete delegare ma per cose importanti, meglio gestirle per conto vostro. Consentendo a un’altra persona di prendere in mano la situazione, c’è la possibilità che incappi in un errore… Terza decade: le cose si sistemano pian pianino.

