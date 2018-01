Oroscopo Gemelli del 12 gennaio 2018

Oroscopo del 12 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

evitate di impegnarvi…

Molto influenzabili, per cui prima di dare il vostro consenso o accettare qualcosa, chiedetevi se ne abbiate davvero voglia. Non impegnatevi in nulla d’importante: prima esaminate la situazione in ogni suo aspetto e siete pregati di avere lo stesso atteggiamento sul fronte spese. Terza decade: in questo momento lavorate troppo e siete molto stanchi.

