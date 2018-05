Oroscopo Gemelli del 12 maggio 2018

Oroscopo del 12 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

occhio a ciò che dite…

Tendenza a essere un po’ troppo diretti e, con un amico/a, rischiate di creare una sorta di frattura. Penserete di fare dell’umorismo, di essere divertenti ma di fatto riuscirete a ferire la persona in questione, senza che ve ne rendiate conto. Per cui, occhio a ciò che dite! Forse sarete meno spontanei ma se non altro non vi pentirete delle parole dette.

