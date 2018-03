Oroscopo Gemelli del 12 marzo 2018

Oroscopo del 12 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

pensare alla carriera…

Settimana complessivamente positiva, di sicuro non avrete modo di annoiarvi e sarete soddisfatti. Soltanto sabato, giorno in cui la Luna nuova si scontra con Marte in Sagittario, potreste avere ancora più desiderio di fare carriera. Forse avete cambiato, o vorreste cambiare, totalmente direzione… In questo secondo caso, sono parecchi mesi che ci pensate ma un giorno siete decisi e un altro cambiate idea.

