Oroscopo Gemelli del 13 gennaio 2018

Oroscopo del 13 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un’espansione…

Giove occupa il vostro settore del lavoro e della forma fisica: in uno di questi due settori c’è un’espansione. Nel lavoro, potrebbero affidarvi compiti diversi e riconoscere la bontà del vostro impegno; per quanto riguarda la salute, occhio ai bronchi, all’apparato respiratorio in generale e alle orecchie. Prima decade: ancora per un po’ sarete costretti a stringere la cinghia o a risparmiare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]