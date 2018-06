Oroscopo Gemelli del 13 giugno 2018

Oroscopo del 13 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Gemelli:

conquistare un cuore…

Venere entra in Leone, sosterà fino al 9 luglio, e può essere un momento positivo per conquistare un cuore, innamorarvi, stabilire un rapporto ancor più armonioso e felice con il parner. Ma non solo, è un ottimo periodo per acquistare una nuova auto, una bicicletta, un cellulare o un computer: ciò che facilita la comunicazione e il trasporto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com