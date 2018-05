Oroscopo Gemelli del 13 maggio 2018

Oroscopo del 13 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

no all’indiscrezione…

Mercurio entra in Toro, si posiziona alle spalle del vostro segno e la tendenza all’indiscrezione o a trasformare la verità potrebbe essere un errore. Cercate di non esagerare solo perché volete fare i simpatici, a raccontare frottole o rivelare cose che dovreste tenere per voi. Con questo passaggio, inoltre, potreste avere qualche doloretto – nulla di grave – o una preoccupazione rispetto a una persona cara.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com