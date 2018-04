Oroscopo Gemelli del 14 aprile 2018

Oroscopo del 14 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

occhio alle spese…

Fine settimana piacevolmente movimentato, avete parecchi impegni, intorno a voi ci saranno gli amici, persone care che vi vengono a trovare. Ma siete pregati di fare attenzione alle spese, rispettare i limiti del budget! La sensazione è che oggi, in questo senso, siate un po’ trasgressivi e abbiate difficoltà a mettervi in riga… Non createvi problemi, non è il momento, anche se contate su alcune entrate.

