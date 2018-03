Oroscopo Gemelli del 14 marzo 2018

Oroscopo del 14 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

sapete bene come…

La situazione, in questo momento, è un pochino tumultuosa, vi rompono le scatole, vi provocano ma voi, per fortuna, sapete bene come liberarvi delle persone… Avete la possibilità di dare un calcio virtuale a tutti e intorno a voi, mantenere l’ordine. E’ un fatto temporaneo, poiché Marte passerà in Capricorno nel fine settimana ma prima dovrete far fronte al novilunio di sabato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]