Oroscopo Gemelli del 15 aprile 2018

Oroscopo del 15 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

Non è una novità: oggi sarete preoccupati per una questione di denaro, per rimettervi in sesto potreste anche pensare di vendere qualcosa. Oppure aspettate una somma di denaro, siete costretti a reclamarla e la cosa vi dà parecchio fastidio, esitate. Detto questo, non vi lamentate se poi non riuscite a recuperare questi soldi… Il lato positivo: presto potreste ricevere delle notizie rispetto a un progetto che sembra bloccato.

