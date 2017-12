Oroscopo Gemelli del 15 dicembre 2017

Oroscopo del 15 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un incontro romantico…

L’incontro Mercurio-Venere in Sagittario è favorevole a un incontro ma non uno qualunque: un incontro ultra positivo! Potrebbe essere d’amore, romantico e toccherete il cielo con un dito: la persona vi piacerà moltissimo! Prima decade: mettete in conto un battibecco con un collega o una persona cara; evitate di punzecchiare, non è la giornata giusta.

