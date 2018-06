Oroscopo Gemelli del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Gemelli:

L’amore potrebbe essere molto intenso, alcuni Gemelli potrebbero rimanere “vittime” di un colpo di fulmine! Potrebbe trattarsi di emozioni che vivrete solo mentalmente e non nella realtà, sognare una relazione appassionata con una persona che non frequentate ma che incontrate spesso. I pianeti, infatti, scatenano l’immaginazione e potreste fantasticare su situazioni che non esistono…

