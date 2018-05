Oroscopo Gemelli del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un colpo di fulmine…

La Luna Nuova mette l’accento su Venere: può essere che la vita, in questi giorni, vi faccia un regalo: un colpo di fulmine per una persona o per un oggetto che avrete voglia di offrirvi. In ogni caso, occhio all’arrivo – domani – di Marte in Acquario: avrete la tendenza a fare parecchie cose contemporaneamente e rischiate di prendere una decisione troppo velocemente.

