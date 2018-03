Oroscopo Gemelli del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

emozioni mutevoli che…

Del vostro segno, a volte si dice che sia molto volubile il che non fa onore alla capacità di adattarvi, spesso in primo piano in questo momento. E’ una capacità valorizzata dal Sole in Pesci anche se in effetti date anche date la sensazione di cambiare idea ogni minuto. La cosa migliore è tenere per voi ciò provate, queste emozioni mutevoli che vi fanno passare per banderuole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]