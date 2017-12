Oroscopo Gemelli del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

Potreste sentire che una relazione importante è a un punto di svolta e chiedervi quale piega prenderà. Per ora, non pensateci continuamente e lasciate che le cose si sviluppino in modo naturale. La Luna Nuova in Sagittario, nel vostro settore dei rapporti, vi consentirà di scoprire che le cose funzioneranno meglio di quanto immaginiate in questo momento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]