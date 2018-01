Oroscopo Gemelli del 16 gennaio 2018

Oroscopo del 16 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

tentati di realizzare…

Potreste essere fortemente tentati di realizzare qualcosa che, forse, desiderate da lungo tempo. Se avete lavorato con impegno costante per trasformarla in realtà, il fatto che ora sia alla vostra portata, la dice lunga sulla vostra perseveranza e la determinazione. E la Luna odierna è un momento eccellente per muovervi: possono accadere cose soltanto positive.

