Oroscopo Gemelli del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

pronti ad agire…

Marte in Acquario, fino al 12 agosto, vi carica di belle energie, siete più coraggiosi, determinati, pronti ad agire. Le sue vibrazioni saranno utili per affrontare le sfide, le competizioni legate anche allo sport, agli affari. E vi muoverete alla giusta velocità: mai aggressivi né docili. E in questo periodo nasceranno nuove amicizie o miglioreranno quelle già presenti nella vostra vita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com