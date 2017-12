Oroscopo Gemelli del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un piccolo imbroglio…

Un piccolo imbroglio potrebbe prendere una brutta piega per cui, nei rapporti, evitate sotterfugi, soprattutto il non detto, un vero veleno rispetto alle relazioni. Solitamente siete loquaci ma, in questo momento, potrebbe esserci qualcosa di cui vi vergognate e che non volete sappia nessuno? Terza decade: in arrivo un invito molto piacevole!

