Oroscopo Gemelli del 17 luglio 2019. Caterina Galloni: consigli preziosi…

Oroscopo del 17 luglio 2019 per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno): consigli preziosi…

E’ un’ottima giornata sul fronte lavoro e affari anche se potrebbe iniziare con alcune pressioni da parte di chi vi circonda. Nulla di drammatico, tanto più che una persona potrebbe essere d’aiuto a indirizzarvi verso la direzione giusta per progredire o aiutarvi a raggiungere un obbiettivo. Tenete presente che qualsiasi consiglio arrivi per quanto riguarda il denaro o gli affari, è prezioso. E la Luna in Acquario, infine, vi fa sentire più rilassati, è una benefica ventata d’aria fresca! Amore: vi piacciono le novità, i cambiamenti. Allora: se siete coppia, cercate di movimentare la relazione con un viaggetto o una cenetta romantica in un posto diverso. Soli: incontro con una persona originale o straniera.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Gemelli nel 2019

Nel 2019 avrete due pianeti schierati al vostro fianco, l’ottimista Giove e l’elettrico Urano: il primo favorirà le relazioni affettive e il secondo vi spingerà ad affermarvi mossi da un’ambizione smisurata. Vorrete progredire a tutti i costi e vi muoverete come carri armati: il consiglio è quello di trovare un equilibrio per non commettere sviste. A gennaio, giugno e settembre, infatti, Giove sarà in dissonanza con Nettuno: periodi in cui non vedrete chiaramente le situazioni, peccherete di un eccesso di idealismo ma al contempo sarete molto intraprendenti, impazienti poiché vorrete dare una svolta alla professione. In quei tre mesi, cautela anche quando vi sembrerà di sapere bene cosa volete e come ottenerlo. Più in generale, nel corso dell’anno, nel lavoro dovrete dar prova di diplomazia: evitate di scatenare conflitti o stabilire dei rapporti di forza che potrebbero minare il progresso. Aggiungiamo che a marzo, avrete un grande fascino da utilizzare anche nel lavoro, mettelo in gioco insieme alla vostra grande abilità di P.R.: vi saranno di grande aiuto.

Denaro: vorrete guadagnare di più, e per questo sarete disposti a impegnarvi duramente o perfino a svolgere un lavoro che non vi interessa. Pur di veder lievitare le entrate, sarete pronti anche a pagare un prezzo alto. E per fortuna, i pianeti vi accontenteranno; tuttavia a gennaio, giugno e settembre evitate di prendere decisioni finanziarie rischiose e fate attenzione alle spese.

Amore: Il 2019, se avete intenzione di sposarvi o impegnarvi seriamente, è un ottimo anno. Se la coppia invece è arrivata al capolinea, sarà inevitabile una separazione. Single: è un anno speciale in cui incontrare l’amore! Occhi aperti, potrebbero esserci le cosiddette coincidenze fortunate. L’unica accortezza è a gennaio, giugno e settembre: periodi in cui potreste scambiare lucciole per lanterne, intravedere dei segnali amorosi che non esistono o incappare in una storia con una persona la cui attendibilità è pari a zero. In due parole, evitate di sognare troppo.

Salute: A parte alcuni momenti in cui potreste sentirvi giù di tono, è un anno in cui avete tante energie, una bella resistenza che vi consentiranno di affrontare le situazioni da vincenti!