Oroscopo Gemelli del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

il metodo di lavoro…

L’arrivo di Urano in Toro sul vostro segno non avrà un forte impatto, salvo abbiate l’Ascendente in Toro, ma comunque qualcosa cambierà nel metodo di lavoro. Si manifesterà soprattutto nel quotidiano: ad esempio dovrete imparare a utilizzare un nuovo dispositivo, una macchina, un particolare apparecchio oppure modificare gli orari in modo significativo. Un’altra chiave di lettura: potreste preoccuparvi per la salute di una persona cara.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com