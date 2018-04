Oroscopo Gemelli del 18 aprile 2018

Oroscopo del 18 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Mercurio e oggi sarete molto curiosi di vedere come un progetto, personale o di lavoro, verrà giudicato dagli altri. In mente avete un’idea ma, probabilmente, per farla evolvere avete bisogno del giudizio del prossimo o quanto meno di qualcuno che vi suggerisca qualche “trucchetto”. Non esitate a chiedere!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]