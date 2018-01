Oroscopo Gemelli del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

l’amore a modo vostro…

Venere in Acquario, per il vostro segno rappresenta la libertà di amare chi volete, come volete… L’amore, fino al 10 febbraio, sarà fuori dalle solite regole: dovrà sorprendere, stupire, chi vi circonda. In coppia, cercherete di uscire dal trito quotidiano, introdurrete un po’ di pepe nella relazione dando prova di fantasia: sperando che il partner apprezzi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]