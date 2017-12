Oroscopo Gemelli del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un dubbio…

Un dubbio si insinua nella vostra mente: vi hanno fatto una promessa ma, in qualche modo, sentite che non sarà mantenuta. Vi sentite ancora una volta manipolati, vittime di un abbaglio… L’importante è che questo non vi fermi, vi impedisca di andare oltre. Una volta accertato che la persona non è affidabile, pensate a muovervi con determinazione.

