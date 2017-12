Oroscopo Gemelli del 2 dicembre 2017

Oroscopo del 2 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

intense emozioni…

La Luna, da stasera nel vostro segno, si oppone a Venere e l’aspetto potrebbe scatenare intense emozioni. La mente gira vorticosamente e rischiate di agire impulsivamente: in questo caso, e se ve ne rendete conto, andateci con i piedi di piombo. Seconda decade: fine settimana in cui un dubbio o una questione importante potrebbe avere il potere di destabilizzarvi.

