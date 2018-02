Oroscopo Gemelli del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

in attesa di una schiarita…

Alcuni pensieri vi destabilizzano, esaminerete una situazione da tutte le angolazioni ma non riuscirete a trovare una soluzione. Forse vi sentite sottomessi, vi pungolano, vi parlano o vi danno dimostrazioni d’amore ma voi, vi sentite come bloccati e non vedete una schiarita. Tranquilli, presto, molto presto, l’orizzonte sarà senza nuvole…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]