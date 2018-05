Oroscopo Gemelli del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

non ascoltate i pettegolezzi…

Luna in Sagittario si scontra con Nettuno e voi non siete in sintonia con la realtà. Siete pregati di non ascoltare pettegolezzi di bassa lega… Per oggi, evitate l’ingenuità che spesso vi contraddistingue, di credere a tutto ciò che vi si dice. Non è escluso che acune preoccupazioni rispetto agli obiettivi da raggiungere o al lavoro e alle responsabilità in alcuni momenti potrebbero affacciarsi in modo insistente.

